YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

16.02.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 65 - Frutti Extra Bursaspor: 81

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7

Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 50-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandıGÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:
Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdiGübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

Yalova Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
13:22
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:07
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.