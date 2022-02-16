Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7

Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 50-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.



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