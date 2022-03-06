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ING Basketbol Süper Ligi

06.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 83 - Frutti Extra Bursaspor: 90

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Shepherd 15, Yiğit Arslan 19, Simmons 9, Cook 22, Zubcic 5, Cruz, Emre Tanışan 9, Bora Satır, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 35, Onuralp Bitim 12, Andrews 12, Hayes 11, Dudzinski 7, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 11, Ayberk Olmaz 2

1. Periyot: 20-33

Devre: 32-53

3. Periyot: 60-71

BURSA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 90-83 yendi.

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Tofaş Bursa

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