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ING Basketbol Süper Ligi

11.03.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 76 - Fenerbahçe Beko: 82

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 12, Floyd 9, Booker 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, De Colo 19, Polonara 7

1. Periyot: 19-23

Devre: 35-44

3. Periyot: 51-72

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.

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Fenerbahçe Beko

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