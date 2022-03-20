Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Dee Bost 6, Purcell 7, Göksenin Köksal 10, Kravish 8, Ndour 9, Sadık Emir Kabaca 12, Pusica 11, Okben Ulubay, Rıdvan Öncel

Yukatel MerkezefendiBelediyesi Basket: Lomazs 27, Upson 10, Hollowell 11, Hakan Yapar, German 19, Sestina 9, Thomas Akyazılı, Emircan Koşut, Altan Erol

1. Periyot: 11-22

Devre: 23-33

3. Periyot: 46-59

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Nef'i 76-63 yendi.



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