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ING Basketbol Süper Ligi

02.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor: 70 - Frutti Extra Bursaspor: 68

Salon: ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Aliağa Petkimspor: Perkins 19, Gary Browne, Sinan Sağlam 4, Aldridge 6, Thomas 4, Armand 17, Doğukan Şanlı, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı 6, Erol Can Çinko 12

Frutti Extra Bursaspor: Needham 9, Andrews 14, Onuralp Bitim 10, Dudzinski 16, Hayes 9, Holland 2, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 3

1. periyot: 12-25

Devre: 34-46

3. periyot: 48-56

5 faulle çıkan: 37.18 Thomas (Aliağa Petkimspor)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor, son periyottaki etkili oyuncuyla Frutti Extra Bursaspor'u 70-68 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Onuralp Bitim ve Dudzinski'in 17 sayı ürettiği ilk periyodu 13 sayı farkla 25-12 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında 15 sayılık farka ulaşan (29-14) Frutti Extra Bursaspor, rakibinin farkı 7 sayıya kadar (26-33) indirmesine rağmen soyunma odasına 46-34 üstün gitti.

Konuk ekip, 16 sayı fark yakaladığı (50-34) üçüncü periyodu da 56-48 önde bitirdi.

Son 6 dakikaya 62-50 önde giren rakibi karşısında, Perkins, Erol Can Çinko ve Armand'la 12-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika kala 62-62 eşitliği sağladı. Kalan bölümde Armand'ın 3 sayılık basketiyle 65-64 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, müsabakadan 70-68 galip ayrıldı.

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