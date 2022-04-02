Salon: ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Aliağa Petkimspor: Perkins 19, Gary Browne, Sinan Sağlam 4, Aldridge 6, Thomas 4, Armand 17, Doğukan Şanlı, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı 6, Erol Can Çinko 12

Frutti Extra Bursaspor: Needham 9, Andrews 14, Onuralp Bitim 10, Dudzinski 16, Hayes 9, Holland 2, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 3

1. periyot: 12-25

Devre: 34-46

3. periyot: 48-56

5 faulle çıkan: 37.18 Thomas (Aliağa Petkimspor)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor, son periyottaki etkili oyuncuyla Frutti Extra Bursaspor'u 70-68 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Onuralp Bitim ve Dudzinski'in 17 sayı ürettiği ilk periyodu 13 sayı farkla 25-12 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında 15 sayılık farka ulaşan (29-14) Frutti Extra Bursaspor, rakibinin farkı 7 sayıya kadar (26-33) indirmesine rağmen soyunma odasına 46-34 üstün gitti.

Konuk ekip, 16 sayı fark yakaladığı (50-34) üçüncü periyodu da 56-48 önde bitirdi.

Son 6 dakikaya 62-50 önde giren rakibi karşısında, Perkins, Erol Can Çinko ve Armand'la 12-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika kala 62-62 eşitliği sağladı. Kalan bölümde Armand'ın 3 sayılık basketiyle 65-64 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, müsabakadan 70-68 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz