Salon: Karataş

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Peterson 18, Cem Ulusoy 2 , Luther 7, Gulley 31, Dusan Cantekin, McCree 19, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Doyle 12

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Armand 19, Perkins 6, Thomas 17, Aldridge 9, Doğukan Şanlı 7, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 9, Denmon 13

1. Periyot: 22-28

Devre: 51-47

3. Periyot: 71-62

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 89-85 yendi.

Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle kulüp tarihinde ilk defa bir sezonda 18 galibiyete ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Ev sahibi takım ayrıca, müsabaka öncesi ısınma bölününe Anadolu Ajansı'nın (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.

