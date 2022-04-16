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ING Basketbol Süper Ligi

16.04.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes: 88 - Frutti Extra Bursaspor: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 20, Simon 8, Bryant 8, Singleton 2, Petrusev 8, Larkin 8, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 14, Akif Egemen Güven 8,

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 17, Andrews 19, Needham 6, Onuralp Bitim 17, Hayes 12, Ömer Utku Al 2, Tarık Sezgün 3, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Mithat Can Özalp

1. Periyot: 24-29

Devre: 51-41

3. Periyot: 69-64

5 faulle çıkan: 39.53 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 88-85 yendi.

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