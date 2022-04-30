Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı

Frutti Extra Bursaspor: Andrews 13, Hayes 11, Needham 10, Onuralp Bitim 17, Dudzinski 12, Holland 20, Metin Türen 7, Ömer Utku Al 6, Tarık Sezgün, Birkan Batuk 3, Ayberk Olmaz 2

Türk Telekom: Gani Erdi Gülaslan 3, Dawkins 19, Perez 7, Johnson 10, Ellis 11, Arda Özdoğan, Burak Gözeneli 3, Batuhan Acar 5, Berk Demir 7,

1. Periyot: 22-17

Devre: 48-31

3. Periyot: 73-48

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftadan ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom'u 101-65 yendi.



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