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  4. ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

16.05.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darüşşafaka: 66 - Gaziantep Basketbol: 91 - Gaziantep temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren Has

Gaziantep Basketbol: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy 9, Alpha Kaba 13, Luther 10, Gulley 9, Orhan Haciyeva 3, Doyle 11, Harun Apaydın 3, Dusan Cantekin 4, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar, Koray Çekici 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 51-71

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirdi.

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