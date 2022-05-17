ING Mobil’den İstanbulkart’a bakiye yükleme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ​​​​​​​ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerine ING Mobil üzerinden İstanbulkart’a bakiye yükleme kolaylığı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulaması ING Mobil’e yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor.

ING Türkiye, bu kapsamda BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İstanbulkart'a ING Mobil üzerinden kolayca bakiye yükleme yapma kolaylığı sunuyor. ING müşterileri herhangi bir yükleme noktası ile temas etmelerine gerek kalmadan, İstanbulkart numarasıyla ya da İstanbulkart’ın üzerindeki karekodu okutarak ING Mobil üzerinden bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ING Mobil’den İstanbulkart’larını kaydederek bir sonraki işlemlerinde çok daha kolay bir şekilde bakiye yükleyebilecek. İstanbulkart’lara hem ING vadesiz hesaplarından hem de kredi kartlarından yükleme yapılabilecek.

- İlk yükleme tutarı kadar nakit ya da bonus hediye

ING Mobil üzerinden İstanbulkart’larına yükleme yapan ING müşterileri ilk yüklemelerine özel yükledikleri bakiye kadar nakit ya da bonus hediye kazanabilecek.

Kampanya kapsamında İstanbulkart yüklemelerini vadesiz hesaptan yapan Turuncu Ekstra’lılara ilk yüklemeleri kadar nakit hediye ya da ING kredi kartları ile bakiye yükleme işlemini gerçekleştirenlere ilk yüklemeleri kadar bonus sağlanacak.

Ayrıca vadesiz hesaptan yapılacak yüklemeler, tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING müşterilerinin aylık harcama koşulu limitinden düşecek.

