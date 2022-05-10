ING Türkiye, 73,4 milyar TL kaynakla ekonomiye destek verdi

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, 73,4 milyar TL kaynak ve dijital yatırımlarıyla ekonomiye desteğini sürdürdü

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19,06 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi karı ise 748 milyon TL oldu.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 11,3 milyar TL olan ve toplam mevduatları 56,6 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 61,8 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 73,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ING Türkiye, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Hepsiburada ile kadın girişimcilere verdiği desteğin yanı sıra, Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından ÇiçekSepeti ile iş birliği gerçekleştiren ING, bu doğrultuda ÇiçekSepeti Avantaj platformu üzerinden ÇiçekSepeti’nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar sunmaya başladı.

Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyen çalışmalarını 2022 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren ING Türkiye, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürerek, Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı’nı müşterilerine sundu.

ING’nin geliştirdiği Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünü ile ebeveynler çocuklarının geleceğini bugünden güvence altına alabiliyor. ING bu dönemde ayrıca emekli müşterilerine de desteğini sürdürürken, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatı sundu.

- "Bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 büyüme gösterdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, salgının hafiflediği ve dünyanın normalleşmeye daha fazla ağırlık verdiği 2022 yılının ilk çeyreği, bölgede yaşanan karışıklıkların küresel olarak ekonomik anlamda zorlayıcı etkilerine sahne olurken, çalışanlarına, müşterilerine ve paydaşlarına destek olmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürdüklerini belirtti.

Gökgöz, "ING olarak kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi oluşturan zahmetsiz bir bankacılık anlayışı ile faaliyetlerimize devam ediyor ve finansal tablolarımızla da sağlam bir performans sergiliyoruz. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ING olarak dijital liderlik hedefinde de güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şekillendirmeyi sürdürdük. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam ettik. Müşterilerimizin ürünlerimiz ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabildiği, dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adında hizmet noktalarımızın ilkini İstanbul Marmara Forum AVM’de açtık. Bununla beraber müşterilerimize ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunduk."

