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  4. ING Türkiye Müşteri İletişim Merkezi'ne 2 uluslararası ödül

ING Türkiye Müşteri İletişim Merkezi'ne 2 uluslararası ödül

11.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer: - "Müşteri memnuniyetini stratejimizin tam merkezinde konumluyoruz. Yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri mükemmel müşteri deneyimi için en etkin araçlarımız olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, Contact Center World tarafından düzenlenen 2021 Üst Düzey Performans Gösterenler Ödülleri (2021 Global Top Ranking) kapsamında 2 altın madalya kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2021 Üst Düzey Performans Gösterenler Ödülleri'nde "Yeşil Çağrı Merkezi" kategorisinde Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile "En İyi Teknoloji İnovasyonu Kurum içi Çözümü" kategorisinde de yapay zeka tabanlı Metin Risk Derecelendirme Algoritması ve Memnuniyet Riski Derecelendirme Modeli ile altın madalyaya layık görüldü.

80 ülkeden 2 binin üzerinde başvurunun yapıldığı program kapsamında, iki farklı kategoride Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin birincisi seçilen ING, kategori birincisi olarak ödül programı kapsamında aralık ayında gerçekleştirilecek ve Amerika kıtasının dahil olduğu dünya finalinde yer alacak.

- Güneş enerji santrali ile sürdürülebilirliğe destek ve yapay zeka ile daha iyi müşteri deneyimi

Verilen bilgiye göre, ING Türkiye, 2019 yılında Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin çatısında güneş enerjisi santrali kurulumu için harekete geçti ve 2 bin metrekarelik alanda kurulan santral ile tüketilen elektriğin yüzde 30'unu üretmeye başladı.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini azaltan ING Türkiye, bu sürdürülebilirlik projesiyle tüm Türkiye'de tükettiği toplam elektriğin yüzde 4'lük kısmına katkı sağlamayı hedefliyor.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye'nin altın madalya kazandığı bir diğer projesi olan Metin Risk Derecelendirme Algoritması ve Memnuniyet Riski Derecelendirme Modeli ise daha yüksek memnuniyetsizliğe neden olabilecek şikayetleri tespit etmek için yapay zeka tabanlı 2 farklı yaklaşımdan oluşuyor. Bu şekilde yapay zeka ile şikayet içerikleri analiz ediliyor, değerlendiriliyor ve müşterilere en hızlı ve en doğru şekilde dönüş yapılması sağlanıyor.

- "Sürdürülebilirliği stratejimizde önceliklendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, "ING olarak Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlerken, müşteri memnuniyetini stratejimizin tam merkezinde konumluyoruz. Yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri mükemmel müşteri deneyimi için en etkin araçlarımız olarak görüyoruz. Bununla beraber, sürdürülebilirlik alanında öncü bir grubun parçası olarak, sürdürülebilirliği stratejimizde önceliklendiriyor ve karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Müşteri İletişim Merkezimizin çalışmalarıyla beraber uluslararası alanda prestijli bir ödülde 2 farklı kategoride altın madalya kazanmaktan dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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