ING'den görüntülü görüşme ile Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, müşterilerine şubeye gitmeden, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunuyor.

ING Türkiye açıklamasına göre, ING müşterileri, bu ürün hakkında canlı bir danışman yardımı ile sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve evlerinin konforunda hesap açma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Yüzde 0 stopaj avantajıyla ve en az 5 bin TL ile açılabilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile ING’liler, döviz kurundaki değişimlerden etkilenmeden birikimlerini değerlendirerek mevduatlarına faiz kazanabiliyor.

ING müşterisi olmayanlar da ING Mobil’de yer alan ING'li Ol özelliği ile diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor ve Cebimdeki Danışman aracılığı ile Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açabiliyor.

ING’liler, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil’den bir uzmana hafta içi 07.30-20.00 saatleri arasında canlı olarak bağlanabiliyor. ING’nin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında müşteriler hem mevcut TL birikimleri hem de dövizden TL’ye dönüştürecekleri birikimleri ile hesap açabiliyor ve mevduatlarına yüzde 17 faiz kazanma fırsatından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirterek, ING olarak, müşterilere esnek, zaman kazandıran, yenilikçi çözümler sunmak için dijital kanallara yatırım yaptıklarını ifade etti.

Kırmızı, dijitale insan dokunuşu getirerek hayata geçirdikleri Cebimdeki Danışman ile ING müşterilerinin ING Mobil üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabildiğini ve işlem yapabildiğini kaydetti.

Kur Korumalı Mevduat Hesabının teknik özellikleri sebebiyle görece daha karmaşık bir ürün olduğuna dikkati çeken Kırmızı, şunları aktardı:

"Bu nedenle, müşterilerimizin bu ürün hakkında sorularına canlı bir danışman aracılığı ile detaylı cevaplar alabilmesi ve evlerinin konforunda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı da ekledik. Böylelikle, müşterilerimize hem zahmetsiz ve kolay bankacılık deneyimi sağlıyoruz hem de kurdaki değişimlerden etkilenmeden birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Finansal olarak müşterilerimizi desteklemeye ve dijital gücümüzle alışılagelmiş kalıpları esneterek onların hayatına uyan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

