İngiliz basını Beşiktaş'ın Pedro Obiang ile ilgilendiğini iddia etti

Beşiktaş'ta flaş transfer iddiası! West Ham United'ın orta saha oyuncusu Pedro Obiang ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fiorentina ve Villarreal'in kadrosuna katmak istediği Obiang için Beşiktaş da devreye girdi.

Haberde; West Ham United'ın İspanyol futbolcu için 18 milyon euro bonservis beklediği belirtildi.

West Ham United'ın yeni menajeri Pellegrini'nin Obiang'ın satışına onay verdiği ve satışından kazanılan paranın transferde kullanılacağı kaydedildi.

Sampdoria'dan 2016 yılında 6 milyon euroya West Ham United'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 27 maçta oynadı ve 2 gol attı.

(Sporx)

