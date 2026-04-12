İngiliz devi Tottenham tarih mi oluyor? Küme düşüyorlar!

Tottenham'da tarihi çöküş! Yeni hocasıyla çıktığı ilk maçı da kaybeden ve 14 haftadır kazanamayan dev takım, resmen küme düşme hattına demir attı.

Emre Şen

İngiltere Premier Lig'in 32. haftası, Ada futbolunda deprem etkisi yaratan tarihi bir çöküşe sahne oldu. Sezon başından bu yana bir türlü istikrarı yakalayamayan ve kabus gibi bir yıl geçiren Tottenham, zorlu Sunderland deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarına büyük bir şok daha yaşattı.

YENİ HOCA DA ÇARE OLAMADI

Kötü gidişatı durdurmak için sezon içinde sırasıyla Thomas Frank ve Igor Tudor gibi isimlerle yollarını ayıran Londra ekibi, son çare olarak takımın başına İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'yi getirmişti. Ancak De Zerbi'nin "kurtarıcı" olarak çıktığı bu ilk sınav da hüsranla sonuçlandı.

Mücadelenin büyük bir bölümünde hücumda varlık gösteremeyen Tottenham'ın fişini çeken isim ise 61. dakikada sahneye çıkan ve Sunderland'e hayat veren Nordi Mukiele oldu.

14 MAÇLIK KABUS: ARTIK KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Alınan bu ağır yenilginin ardından 30 puanda kalan Tottenham, Premier Lig'de resmen ateş çemberinin içine düşerek haftayı küme düşme hattında kapattı. Puanını 46'ya çıkartan Sunderland ise rahat bir nefes aldı.

Londra devinin galibiyet hasreti ise tam anlamıyla bir trajediye dönüşmüş durumda. Ligdeki son 3 puan sevincini ta 28 Aralık'ta Crystal Palace deplasmanında (1-0) yaşayan Spurs, tam 14 maçtır sahadan galibiyetle ayrılamayarak kulüp tarihinin en karanlık dönemlerinden birinden geçiyor.

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
Anahtar Kelimeler:
tottenham
