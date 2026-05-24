İngiliz efsaneden flaş Osimhen çağrısı: "Türkiye'nin çok üzerinde!"

Galatasaray formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren ve sarı-kırmızılıların 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında aslan payına sahip olan Victor Osimhen, Avrupa futbolunu peşinden sürüklemeye devam ediyor. Gösterdiği insanüstü performansla Ada futbolunun da yakın markajında olan Nijeryalı süperstar için İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Chris Waddle, eski takımı Newcastle United'a çok çarpıcı bir transfer çağrısında bulundu.

"OSIMHEN'İN SEVİYESİ TÜRKİYE LİGİ'NİN ÇOK ÜZERİNDE"

Geçtiğimiz yaz yıldız golcüsü Alexander Isak'ı Liverpool'a kaptıran ve forvet hattında oluşan büyük boşluğu doldurmakta zorlanan Newcastle United yönetimine seslenen Waddle, Punchng'deki blog yazısında Osimhen'e olan hayranlığını gizlemedi. Nijeryalı golcünün maçlarını yakından takip ettiğini belirten İngiliz efsane, "Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde." ifadelerini kullandı.

"PREMİER LİG'DE HER TAKIMA SEVİYE ATLATIR"

Osimhen'in üstün fiziksel ve teknik özellikleriyle İngiltere'ye mükemmel uyum sağlayacağının altını çizen Waddle, "Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var." dedi.

GALATASARAY'IN TAVRI NET: 150 MİLYON EURO!

Waddle, yıldız oyuncu bugün piyasaya çıksa en az beş dev kulübün daha sıraya gireceğini belirtirken, Avrupa piyasasındaki hareketlilik de bu durumu doğruluyor. Real Madrid ve Jose Mourinho'nun da transfer hedefleri arasında gösterilen Osimhen için Galatasaray yönetiminin duruşu ise tavizsiz. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, takımın en değerli parçasını satmaya sıcak bakmadıklarını net bir şekilde ortaya koyarken, sarı-kırmızılı yönetimin olası bir ayrılık senaryosunda masaya oturmak için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon Euro seviyelerinde olduğu biliniyor.