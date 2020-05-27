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İngiliz ekibi Tottenham Vedat Muriqi'in peşine düştü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2020 08:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'e, İngiltere'den talip var. Todtenichajes'in haberine göre Mourinho'nun başında olduğu Kuzey Londra ekibi Tottenham Kosovalı futbolcuyu yakın takibe aldı. Tecrübeli golcü daha önce yaptığı açıklamada, Portekizli menajerin Chelsea yıllarında Didier Drogba'nın kariyerinde önemli bir etkisi olduğunu itiraf etmişti. Fenerbahçe'nin golcüsü kendisini için en doğru ismin Jose Mourinho olduğuna inanıyor.

Geçtiğimiz sezon başında Rizespor’dan transfer edilen ve sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kosovalı forvet Vedat Muriqi için İngiliz devi Tottenham gözünü karattı.

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 15 gol, 6 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Vedat için çoğu kulüp sıraya girmişti.
Ancak geçtiğimiz saatlerde Todtenichajes'de çıkan habere göre İngiliz ekibi Tottenham, Vedat Muriqi'i aday listesine ekledi.
Harry Kane'nin yedeği olarak Vedat'ı transfer etmek isteyen Kuzey Londra temsilcisi, Avrupa transfer piyasasındaki uygun fiyatı nedeniyle Kosovalı forvet için görüşmelere başlamayı düşünüyor.
Geçtiğimiz ay Sport Witness'da yer alan haberlerde adı son zamanlarda Tottenham ile anılan 26 yaşındaki oyuncu, Portekizli menajer ile çalışmak istediğini açıklamıştı.
Portekizli menajerin Chelsea yıllarında Didier Drogba'nın kariyerindeki gelişimine etkisinden bahseden Muriqi, kendisi için en doğru ismin Mourinho olduğuna inandığını ifade etmişti. (AJANSSPOR)
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