İngiliz ekibi Tottenham Vedat Muriqi'in peşine düştü!

Geçtiğimiz sezon başında Rizespor’dan transfer edilen ve sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kosovalı forvet Vedat Muriqi için İngiliz devi Tottenham gözünü karattı.

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 15 gol, 6 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Vedat için çoğu kulüp sıraya girmişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Todtenichajes'de çıkan habere göre İngiliz ekibi Tottenham, Vedat Muriqi'i aday listesine ekledi.

Harry Kane'nin yedeği olarak Vedat'ı transfer etmek isteyen Kuzey Londra temsilcisi, Avrupa transfer piyasasındaki uygun fiyatı nedeniyle Kosovalı forvet için görüşmelere başlamayı düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Sport Witness'da yer alan haberlerde adı son zamanlarda Tottenham ile anılan 26 yaşındaki oyuncu, Portekizli menajer ile çalışmak istediğini açıklamıştı.