İngiliz ekibi Tottenham Vedat Muriqi'in peşine düştü!

Geçtiğimiz sezon başında Rizespor’dan transfer edilen ve sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kosovalı forvet Vedat Muriqi için İngiliz devi Tottenham gözünü karattı.
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