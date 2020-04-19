SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiliz golcü futbolcu Rooney'den doğal yetenek itirafı

İngiliz golcü futbolcu Rooney'den doğal yetenek itirafı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United tarihinin en skorer ismi Wayne Rooney, kendisini doğal yetenekli bir golcü olarak görmediğini söyledi.

İngiliz golcü futbolcu Rooney'den doğal yetenek itirafı

Rooney, The Sunday Times gazetesindeki köşesi için yazdığı yazıda, "Dürüst olacağım ve belki de bu sizi şaşırtacak ama doğal yetenekli bir golcü değilim. Asla bir Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy olmadım. Manchester United ve İngiltere Milli Takımı için gol rekorlarına sahibim ve bununla gurur duyuyorum ama benden daha iyi 9 numaralar var" ifadelerini kullandı.

Rekorları ele geçirmesindeki en büyük etkenin zaman olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki İngiliz forvet, "Doğal yetenekli bir skorer değilsem bu rekorları nasıl kırdım? Çünkü rekorları kırmak için çok zamanım oldu. Manchester United için 13, milli takımda 15 yıl oynadım. Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo, şu an United'a gelse muhtemelen bu rekoru 3-4 yılda kırardı. Geriye baktığımda daha fazla gol atmam gerektiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Milli formayla 32 golü bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki İngiliz forveti Harry Kane için övgü dolu sözler kullanan Rooney, "Harry Kane'in milli takımdaki rekorumu kırmasının uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu benim için gurur dolu bir an olacak. Bir takım kursam ilk tercih edeceğim oyuncu o olurdu. Asla bencil biri olmadım. Harry'nin bu noktaya ulaşması harika olur. Bobby Charlton, gol rekoru kırılana kadar 50 yıl bekledi. Umarım benim için bu kadar uzun sürmez" değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel kariyerine henüz 16 yaşındayken Everton formasıyla gelecek vadeden bir golcü olarak adım atan Rooney, daha sonra Manchester United ile ABD'nin DC United ekibinde top koşturdu.

Bu yılın başında İngiltere Championship ekibi Derby County'de futbolcu-antrenör olarak görev yapmaya başlayan Rooney, milli takımda 120 maçta 53 gol, Manchester United'da ise 559 karşılaşmada 253 golle en skorer oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
M. United'ı bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...M. United'ı bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rooney Manchester United wayne rooney

En Çok Okunan Haberler

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yıldız oyuncu seks partisi verdi

Yıldız oyuncu seks partisi verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mesut Özil, güzel haberi Türkçe paylaştı!

Mesut Özil, güzel haberi Türkçe paylaştı!

Arsenal'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı!

Arsenal'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz golcü futbolcu Rooney'den doğal yetenek itirafı

Rooney'den doğal yetenek itirafı

Muhammed Salah çalışmalarını sürdürüyor

Muhammed Salah çalışmalarını sürdürüyor

De Bruyne: Koronavirüse yakalanmış olabilirim

Yıldız oyuncudan koronavirüs açıklaması: İlk önce oğlum ve karım...

Manchester United bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...

M. United'ı bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...

Nemanja Matic'den karantinada futbol şov!

Nemanja Matic'den futbol şov!

İngiltere Premier Lig yönetiminin hedefi sezonu tamamlamak

İngiltere Premier Lig yönetiminin hedefi tamamlamak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.