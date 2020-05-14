SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.05.2020 23:14 | Son Güncelleme

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.

İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların tekrar başlamasıyla oluşacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Dowden, taraftarların da canlı yayınları izleyebilmesi için erişimin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dowden, "Liglerin başlamasıyla alakalı planları detaylandırmak ve belirlemek artık futbol yöneticilerinin görevi. Hükümet ile sağlık uzmanlarımız alınabilecek herhangi bir son karar için destek ve önerilerini sunmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticeleri ile toplantı yapan Premier Lig yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Beşiktaş'ın eski hocası Muriqi'nin peşindeBeşiktaş'ın eski hocası Muriqi'nin peşinde
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

Transfer tamam! Sözleşmeleri kasada...

Transfer tamam! Sözleşmeleri kasada...

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Tam 8 kişi...

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Tam 8 kişi...

Ameliyat sonrası ilk açıklama!

Ameliyat sonrası ilk açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş'ın eski hocası Muriqi'nin peşinde

Beşiktaş'ın eski hocası Muriqi'nin peşinde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Premier Lig'i sallamaya devam ediyor

Premier Lig'i sallamaya devam ediyor

Özil'in kızına rekor reklam teklifi!

Özil'in kızına rekor reklam teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki

Liglerin başlamasına küfürlü tepki gösterdi!

Slaven Bilic Vedat Muriqi'nin peşinde

Beşiktaş'ın eski hocası Muriqi'nin peşinde

Premier Lig kulüpleri ilk kez "sezonun sonlandırılması" konusunu tartıştı

Premier Lig'de tartışma! Sezon...

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a davet etti

Klopp'tan Yasin'e davet!

Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi

Ligin başlaması için hükümet onay verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.