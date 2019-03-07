İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!

Daily Mail’de yer alan habere göre, Sebastian adındaki sekiz yaşındaki amatör arkeolog, arkadaşlarıyla Charmouth sahilinde yürürken bir mamut dişi bularak ender bir keşfe imza attı.
Bilim insanlarına göre, bulunan diş, 40 bin yıl önce buzul çağı döneminde yaşayan yünlü bir mamuta ait.
Londra’daki Holloway Koleji’nden Prof. Daniel Shreve, “Çok yıpranmış olan dişin üst veya alt olduğundan emin olmak çok zor. Hayvanın yaşadığı en muhtemel dönem 25 ila 60 bin yıl önce arasıdır” dedi.
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