İngiliz milli futbolcu Jordan Pickford, barda tekme tokat kavga etti

2018 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla müthiş bir performans göstererek adını duyuran Jordan Pickford Sunderland’de kendisini tahrik eden taraftarlarla birbirine girdi.

Barda alkol alıp arkadaşlarıyla eğlenen Pickford, Newcastle United taraftarlarının sataşması sonrası bir anda çileden çıktı. 25 yaşındaki kalecinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde karşısındaki kişilere yumruk salladığı görülüyor.

Yaşanan arbede sırasında yakınındakilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Pickford’ın aşırı alkollü olduğu belirtiliyor.

