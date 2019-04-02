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İngiliz milli futbolcu Jordan Pickford, barda tekme tokat kavga etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

Everton ve İngiltere Milli Takımı'nın kalecisi Jordan Pickford, Sunderland'de gittiği bir barda kavgaya karıştı.

2018 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla müthiş bir performans göstererek adını duyuran Jordan Pickford Sunderland’de kendisini tahrik eden taraftarlarla birbirine girdi.

Barda alkol alıp arkadaşlarıyla eğlenen Pickford, Newcastle United taraftarlarının sataşması sonrası bir anda çileden çıktı. 25 yaşındaki kalecinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde karşısındaki kişilere yumruk salladığı görülüyor.

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Yaşanan arbede sırasında yakınındakilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Pickford’ın aşırı alkollü olduğu belirtiliyor.

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Jordan Pickford everton sunderland

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