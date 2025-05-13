İngilizler bu kez işin dozunu kaçırdı! Altay Bayındır ile dalga geçtiler...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Altay Bayındır'ın forma giydiği mücadele sonrası konuk ekibin yaptığı paylaşım sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

YEDİĞİ GOL SONRASI ÇOK SİNİRLENDİ

Altay Bayındır, yediği ikinci gol sonrası yumruğunu sıkarak takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Altay'ın bu tepkisini tiye alan West Ham United ilginç bir paylaşımda bulundu.

"KALECİ SEVİNİYOR MU?"

West Ham United, Altay Bayındır'ı tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde 4 milyondan fazla izlendi.