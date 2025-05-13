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İngilizler bu kez işin dozunu kaçırdı! Altay Bayındır ile dalga geçtiler...

Premier Lig'de Manchester United'ın sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup olduğu maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır için flaş bir paylaşım geldi. Yediği 2. gol sonrası verdiği tepki İngiltere'de gündeme oturdu. West Ham United'ın Altay Bayındır için yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme aldı.

İngilizler bu kez işin dozunu kaçırdı! Altay Bayındır ile dalga geçtiler...
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Altay Bayındır'ın forma giydiği mücadele sonrası konuk ekibin yaptığı paylaşım sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

YEDİĞİ GOL SONRASI ÇOK SİNİRLENDİ

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Altay Bayındır, yediği ikinci gol sonrası yumruğunu sıkarak takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Altay'ın bu tepkisini tiye alan West Ham United ilginç bir paylaşımda bulundu.

"KALECİ SEVİNİYOR MU?"

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West Ham United, Altay Bayındır'ı tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde 4 milyondan fazla izlendi.

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Manchester United Altay Bayındır Spor Haberleri son dakika spor haberleri
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