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İngiltere 0 - 1 Belçika (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası G Grubu'ndaki üçüncü maçta İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. Grubu lider bitirecek takımın Brezilya ile eşleşme ihtimali bulunurken, bu yola giren takım Belçika oldu. Belçika, İngiltere'yi 1-0 mağlup etti ve grubu lider bitirdi. İngiltere ise 2. sırada tamamladı ve Kolombiya ile eşleşti.

İngiltere 0 - 1 Belçika (Maç özeti)

Diğer maçlara iki takımın toplamında tam 17 oyuncu değişirken bu sayı, Dünya Kupası tarihinde en çok rotasyon yapılan maç olarak tarihe geçti. Maç öncesi yapılan 'Grup ikinciliği daha iyi' yorumları gölgesinde oynanan maçta iki takım, tam performanslarını göstermezken yavaş tempo, zaman zaman taraftarlardan da tepki aldı.

Belçika'da 51. dakikada sahneye çıkan Adnan Januzaj, sol ayağıyla uzak direğe güzel bir vuruş göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

İNGİLTERE, BREZİLYA'DAN KURTULDU

Son 16 turunda Belçika, Japonya ile İngiltere ise Kolombiya ile eşleşti. Grubu ikinci tamamlayan İngiltere, Kolombiya'yı geçmesi halinde yarı finale kadar büyük bir takım ile eşleşmeyecek. Belçika ise Japonya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Brezilye - Meksika galibi ile oynayacak. İngiltere ise bu sonuçla olası bir Brezilya eşleşmesinden kurtulmuş oldu.

Stat: Kaliningrad
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)
İngiltere: Pickford, Jones, Stones (Dk. 46 Maguire), Cahill, Dier, Arnold (Dk. 79 Welbeck), Loftus-Cheek, Delph, Rose, Rashford, Vardy
Belçika: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen (Dk. 74 Kompany), Fellaini, Dembele, Chadli, Thorgan Hazard, Januzaj (Dk. 86 Mertens), Tielemans, Batshuayi
Gol: Dk. 51 Januzaj (Belçika)
Sarı kart: Dk. 19 Tielemans, Dk. 33 Dendoncker (Belçika)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası İngiltere Belçika

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