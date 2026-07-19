İngiltere, 10 gollü düelloyu kazanarak dünya üçüncüsü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, Miami Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela’nın yönettiği mücadeleye İngilizler hızlı başladı. 3. dakikada Declan Rice ile 1-0 öne geçen İngiltere, 18. dakikada Konsa, 37 ve 45+1. dakikalarda Saka’nın golleriyle soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf ise Fransa oldu. 48. dakikada Mbappe ile gol perdesini aralayan Horozlar, 54. dakikada Barcola’nın golüyle farkı 2’ye indirdi. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, skoru 4-3’e getirdi. 85. dakikada Saka, penaltıdan attığı golle hat-trick yaparken, İngiltere 5-3 üstünlük sağladı. 90+6. dakikada Dembele’nin fileleri havalandırmasıyla Fransa umutlansa da 90+8. dakikada Bellingham son sözü söyledi ve İngiltere sahadan 6-4 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken, Fransa ise dördüncü oldu.

KYLİAN MBAPPE, MESSİ’Yİ GERİDE BIRAKTI VE TARİHE GEÇTİ

Fransa Milli Takımı’nın kaptanı Kylian Mbappe, İngiltere maçında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. İngiltere karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası tarihinde 22 gole ulaşan Fransız oyuncu, 21 gollü Lionel Messi’yi geride bırakarak zirveye yerleşti. 27 yaşındaki oyuncu bu seneki turnuvada da 10 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.

MAÇTAN SONRA GÖREVİ BIRAKTI

İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Özellikle ilk yarıda işlerin istedikleri gibi gitmediğini dile getiren Tchouameni, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledik. Ancak bu yeterli olmadı, kazanamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Takım olarak utandığımız kesin. Kendi seviyemizde oynamadığımızı biliyorduk, gerekeni sergilemiyorduk ve bu çok daha kötü bir duruma gelebilirdi. Hocamız devre arasında olağanüstü bir konuşma yaptı ve herkesin ikinci yarıya odaklanmasını sağladı. Söylediğim gibi, durum biraz daha iyiye gitti." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Deschamps'ın silinmez bir iz bıraktığını vurgulayan Tchouameni, şunları kaydetti:

"Hocamızın son maçıydı. Hepimizin ona son maçında galibiyet hediye etme isteği vardı ama olmadı. Sonuç olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Kendisinin takımı bıraktığı şekil çok özel. Çok şey değişti. O bir kazanan. Bıraktığı mirası ve zaferlerini koruyacağız. Fransa halkının duygularına dokunduğunu düşünüyorum. Fransa futbol tarihindeki yeri çok önemli olacak. Yeni dönemde yeni bir hoca gelecek ve gelişmeye, kupalar kazanmaya devam edeceğiz. Takım olarak bu güce sahibiz."