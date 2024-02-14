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  4. İngiltere Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin geri dönüşünü konuşuyor! Her şey 4 dakika içinde oldu

İngiltere Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin geri dönüşünü konuşuyor! Her şey 4 dakika içinde oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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İngiltere Championship'in 32. hafta mücadelesinde Rotherdam United ile karşı karşıya gelen Hull City 71 ve 75. dakikada bulduğu 2 golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İşte detaylar...

İngiltere Championship'in 32. haftasında Rotherham United ile Hull City karşı karşıya geldi.

4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

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Hull City ilk yarısını yenik kapattığı maçı Humphreys (71' k.k.) ve Ohio'nun (75') golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü Tiehi (4') attı.

ABDÜLKADİR YEDEK TAMAMLADI

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Ozan Tufan 68. dakikada oyuna dahil olurken, Abdülkadir Ömür ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Hull City bu sonucun ardından puanını 48'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Son sıradaki Rotherham United ise 19 puanda kaldı. Hull City sıradaki maçında Huddersfield'e konuk olacak.

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