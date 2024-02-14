İngiltere Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin geri dönüşünü konuşuyor! Her şey 4 dakika içinde oldu

İngiltere Championship'in 32. haftasında Rotherham United ile Hull City karşı karşıya geldi.
Hull City ilk yarısını yenik kapattığı maçı Humphreys (71' k.k.) ve Ohio'nun (75') golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü Tiehi (4') attı.
Ozan Tufan 68. dakikada oyuna dahil olurken, Abdülkadir Ömür ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Hull City bu sonucun ardından puanını 48'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Son sıradaki Rotherham United ise 19 puanda kaldı. Hull City sıradaki maçında Huddersfield'e konuk olacak.