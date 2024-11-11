İngiltere basınından Jose Mourinho'ya ağır sözler: ''Onu görmek istemiyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamın adı, daha önce bazı Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı; özellikle Newcastle United'ın ilgisi, İngiliz basınında geniş bir şekilde yer edinmişti.

Son olarak İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'da gazeteci Luke Edwards, yayımladığı yazısında, Jose Mourinho'nun Newcastle United'ın başına geçmesi ihtimali hakkında bir yazı kaleme aldı.

Edwards'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON DERECE SAYGISIZCAYDI"

"Eddie Howe'ın geçen hafta Jose Mourinho'nun bir sonraki Newcastle menajeri olmak istediğini okuması saçmalığın sınırındaydı. En azından son derece saygısızcaydı. Aynı zamanda tehlikeliydi. Başka bir menajeri bir işle ilişkilendirerek, şu anda bu işi yapan adamın tehlikeli bir zeminde olduğu izlenimini yaratıyorsunuz."

"NEWCASTLE YÖNETİCİLERİ HOWE'A İNANIYOR"

"Bunun temelde doğru olmaması önemli değil. Newcastle yöneticileri, Howe'a her zaman tam bir inanç duydular, uzun yıllar kalmasını istiyorlar ve onun döneminin seçkin antrenörlerinden biri olduğuna inanıyorlar."

"İŞLERİN ÇOK ÇABUK BOZULACAĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM"

"Ne olursa olsun, Mourinho'nun bir noktada geri dönmesini isterim. Gişe rekorları kıran bir karakter. Ancak onu Newcastle'da görmek istemiyorum ve işlerin çok çabuk bozulacağından şüpheleniyorum."

"MALİ KISITLAMALARI KABUL ETMEYECEKTİR"

"Mourinho, Howe'un elini kolunu bağlayan mali kısıtlamaları sessizce kabul etmeyecektir. Kamuoyu önünde şikayet eder ve eleştirileri yukarıya, sportif direktör Paul Mitchell'a ve hatta kulübün sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na yönlendirirdi."