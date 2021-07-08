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İngiltere-Danimarka maçındaki olaylara ilişkin soruşturma

08.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İngiltere-Danimarka maçındaki olaylara ilişkin soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmıştı. 104. dakikada penaltı atışını kullanan Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel'ın kurtardığı topu takip ederek filelere göndermişti.

Televizyon görüntüleri, penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğunu göstermişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Danimarka Milli Futbol Takımı İngiltere Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EVET İNGİLTERE MAÇI ÇOK İSTEDİ AMA LANET OLASI HAKEM VE VAR ODASI DENEN YOK OLASICALAR O PENALTI DENEN UCUBEYİ KABUL ETMEMELİYDİ.PENALTIYLA UFAK YAKIN ALAKASI YOKTU.. AYRICA TARAFTARIN YAPTIKLARI CABASI..EĞER ADALET DENEN BİR KAVRAM METOD OLAY YAZI İÇERİK KANUN MADDE NE VARSA AYAKLANMALI İNGİLTERE TAKIMINI KESİN VEDE KESİNLİKLE TURNUVADAN EMSAL VE DERS OLSUN DİYE İ H R A Ç İH RAÇ İHRAÇ EDİLMELİDİR

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