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İngiltere'de büyük şok! Manchester City'nin yıldızı Matheus Nunes gasp suçundan tutuklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 14:10
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Manchester City'nin Wolverhampton'dan kadroya kattığı Matheus Nunes gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddettiği için tutuklandı.

İngiltere'de büyük şok! Manchester City'nin yıldızı Matheus Nunes gasp suçundan tutuklandı
Matheus Nunes

Matheus Nunes

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'nin 62 milyon euro bonservis bedeli ödediği Matheus Nunes, Madrid'deki La Riviera isimli bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddetti ve sabaha karşı 5.30 sularında tutuklandı.

KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

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Polis, ihbarın ardından gece kulübüne baskın yaptı. İhbarın doğru çıkmasının ardından Nunes'i kelepçeleyerek Madrid'in Arganzuela semtindeki Ulusal Polis Karakolu'na götürdü.

YARGILANACAK!

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Bir avukatın kefaleti ödemesinin ardından Nunes serbest bırakıldı. Ancak, Nunes'in yargılanmasının yapılacağı ve gasp suçuyla yargılanacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere gasp manchester city
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