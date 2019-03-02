Mynet Trend

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nden arkeologlar ve Historic England ekibi Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir taş ocağında milattan sonra 207 yılında Romalı askerler tarafından kazınmış penis çizimleri buldu.

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı!

Arkeologlar bu figürün o tarihlerde iyi şans getirdiğine inanıldığını belirtti.

Kazı yerinde bulunan bir çok figürün arasında en bilgilendirici olan ise "APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI" yazısıydı. Bu yazı milattan sonra 207 yılında yapılan Aper ve Maximus'un konsülüne atıfta bulunuyor.

Milattan sonra 122 yılında inşa edilen Hadrian Duvarı'na, yapımından 200 yıl sonra yazılan imparator biyografisinde 'Romalılar'la barbarları ayırmak için' tasarlandı şeklinde bahsediliyor.

Yeni bulunan çizimlerin yapıldığı sıralarda İngiltere'nin kuzeyi ile güneyini boydan boya ikiye ayıran 117 kilometrelik duvarın büyük bir restorasyondan geçtiği biliniyor.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Yavru ayıyı kapandan kurtardı, hapis cezası aldıYavru ayıyı kapandan kurtardı, hapis cezası aldı
'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hadrian duvarı ingiltere penis

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı!

İğrenç olay böyle ortaya çıktı!

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Feci ölüm anı kamerada

Feci ölüm anı kamerada

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntü Kars'ta çekildi! Yaptığı kar banyosu ile zinde kalıyor

Bu görüntü Kars'ta çekildi!

Yavru ayıyı kapandan kurtardı, hapis cezası aldı

Yavru ayıyı kapandan kurtardı, hapis cezası aldı

'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar

'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar

Tunceli ve Bingöl'de Mehmetçik helikopteri ile kurtarıldılar

Skorsky havalandı! Mehmetçik devreye girdi

Ovit’te aç kaldığı için yola inen tilkiyi bisküvi ile besledi

Yola inen tilkiyi bisküvi ile besledi

El arabasıyla trafik kurallarına uyan işçi sosyal medyada ilgiyle izlendi

El arabasıyla trafik kurallarına uydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.