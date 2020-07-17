SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönüyor

İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol maçlarına taraftarların gidebileceğini açıkladı.

İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönüyor

Koronavirüs pandemisi dünya futbolunda büyük etkilere yol açarken İngiltere'de taraftarların stadyumlara girebilmesi konusunda yol açıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol seyircilerinin stadyumlara girebileceğini ve planlarının bu yönde olduğunu ifade etti. Johnson vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından Premier Lig ve Championship seyircisiz olarak devam ederken ülkedeki diğer ligler tescillenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Leicester yerini korudu, Sheffield'ı zora soktu!Leicester yerini korudu, Sheffield'ı zora soktu!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

Yıldız futbolcu, veda ediyor!

Yıldız futbolcu, veda ediyor!

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Leno en az 1 ay yok

Leno en az 1 ay yok

Okuyucu Yorumları 1 yorum
darısı türkiyenin başına amin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönüyor

Avrupa'nın dev liginde taraftarlar dönüyor!

ÖZET | Leicester City - Sheffiedl United maç sonucu: 2-0

Leicester yerini korudu, Sheffield'ı zora soktu!

Klopp kaçan puan rekorunu önemsemiyor

Klopp rekoru önemsemiyor

ÖZET | Arsenal - Liverpool maç sonucu: 2-1

Arsenal'den şampiyona geçit yok

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.