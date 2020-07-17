İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönüyor

Koronavirüs pandemisi dünya futbolunda büyük etkilere yol açarken İngiltere'de taraftarların stadyumlara girebilmesi konusunda yol açıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol seyircilerinin stadyumlara girebileceğini ve planlarının bu yönde olduğunu ifade etti. Johnson vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
Koronavirüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından Premier Lig ve Championship seyircisiz olarak devam ederken ülkedeki diğer ligler tescillenmişti.
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