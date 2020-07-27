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İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, yılın teknik direktörü seçildi.

İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp

İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler arasında yapılan oylamanın ardından yılın teknik adamı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.

LMA İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Liverpool'un 2019-2020 sezonunda olağanüstü performans sergilediğini, bu başarıda Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardından Premier Lig'e taşıyan Marcelo Bielsa'nın da Championship Lig'de yılın teknik adamı seçildiği bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arkadaşlar,Kardeşlerim,Abim-Ablalarım; Herkesin gönlünde bir Arslan yatar,fakat benim gönlümde;Mustafa Denizli başta,Fatih Terim,Mircea Lucescu,Bülent Korkmaz,George Hagi,Karl Heinz Feldkampf,Reinhard Saftig ve Rainer Holmann,Hamza Hamzaoğlu,Okan Buruk,Ergün Penbe ile tüm Avrupa tecrübesi yaşayıp da Teknik direktör diploması bekleyen tüm eski Galatasaray oyuncuları ile Dünyadan;Arrigo Sacchi,Marcello Lippi,Giovanni Trapattoni,Hector Couper,Ottovio Bianchi ve elbette Diego Simione,PSG'nin başındaki Tucker ile efsane kültürlü Asi çocuk Jürgen Klopp... Eskiden futbol vardı,şimdi remix+hiphop
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