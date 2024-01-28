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İngiltere'de Yunus Akgün fırtınası esti! Leicester City'ye galibiyeti getirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Milli futbolcu Yunus Akgün’ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4’üncü tur karşılaşmasında Birmingham City’i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İngiltere'de Yunus Akgün fırtınası esti! Leicester City'ye galibiyeti getirdi
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
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FA Cup 4’üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47’nci dakikada Vardy, 72’nci dakikada Yunus Akgün ve 88’inci dakikada Praet’in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

YUNUS’UN İLK GOL SEVİNCİ

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Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Leicester City Yunus Akgün Futbolcu sezon
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