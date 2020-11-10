İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, istifa etti

Parlamento bünyesindeki Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin çevrim içi toplantısına katılan Clarke, eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerde yaşadığı sorunlar ve bunda sosyal medyanın rolüyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken kullandığı ırkçı ifade nedeniyle istifa kararı aldı.
Toplantı devam ederken milletvekili Kevin Brennan'ın uyarısı üzerine özür dileyen 63 yaşındaki Clarke, artan tepkilerin ardından görevini bıraktı.
2016 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "kabul edilemez ifadesinin futbola, futbolculara, hakemlere ve yöneticilere zarar verdiğini" kaydetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Clarke'dan boşalan başkanlık görevini geçici olarak Peter McCormick'in yürüteceği kaydedildi.
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