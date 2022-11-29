İngiltere Galler'i 3-0 mağlup etti! İngilizler son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile eşleşti

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılaşma İngiltere'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, İngilizler topladığı 7 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Galler 1 puanla turnuvaya veda etti.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup olmuştu.

DAKİKA 10'DA NET FIRSAT KAÇTI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf İngiltere olurken, mücadelenin 10. dakikasında Rashford, kaleci ile karşı karşıya kalırken, Galler kalecisi Ward gole izin vermedi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısı oyun anlamında İngiltere'nin üstünlüğü ile geçilirken taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyuna ağırlığını koyan İngiltere 50. dakikada Rashford'ın kullandığı serbest vuruşta 1-0 öne geçti. Rasford kullandığı serbest vuruşta yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı.

1 DAKİKA SONRA...

Golden 1 dakika sonra bu kez Foden sahneye çıktı. uzak direkte boş kalan Foden Kane'in pasında topla buluşurken skoru 2-0'a getirdi.

RASHFORD İKİNCİ KEZ SAHNEDE

Sağ kanatta savunma arkasına sarkan Rashford, ikinci kez sahneye çıktı. Yıldız oyuncu ceza sahasında rakibini geçerek şutunu çekti ve kaleci Ward'ı ikinci kez avlayarak skoru 3-0'a getirdi.

TARİHTE İLK KEZ!

İngiltere Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Britanya takımı ile karşı karşıya geldi. Ada ülkesi, Avrupa Şampiyonası'nda Britanya takımlarıyla 3 kez karşılaşmış ve bu karşılaşmaların hiç birini kaybetmemişti. ( İskoçya - 1G 1B, Galler 1G)

LİDER TURLADI!

Alınan bu sonuçla İngiltere grupta puanını 7'ye yükselterek lider olarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Galler ise turnuvaya 1 puanla veda etti.

RAKİP BELLİ OLDU!

????????????????İngiltere, B Grubu'nu lider olarak tamamlamasıyla son 16 turunda A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Senegal ile eşleşmiş oldu.

