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İngiltere Galler'i 3-0 mağlup etti! İngilizler son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile eşleşti

29.11.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, B Grubu son maçında İngiltere ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla İngiltere olurken, 3 puanın da sahibi oldu. Bu sonuçla İngiltere 7 puanla adını son 16 turuna yazdırırken, 1 puanda kalan Galler turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

İngiltere Galler'i 3-0 mağlup etti! İngilizler son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile eşleşti

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılaşma İngiltere'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, İngilizler topladığı 7 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Galler 1 puanla turnuvaya veda etti.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup olmuştu.

DAKİKA 10'DA NET FIRSAT KAÇTI!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf İngiltere olurken, mücadelenin 10. dakikasında Rashford, kaleci ile karşı karşıya kalırken, Galler kalecisi Ward gole izin vermedi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

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Karşılaşmanın ilk yarısı oyun anlamında İngiltere'nin üstünlüğü ile geçilirken taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyuna ağırlığını koyan İngiltere 50. dakikada Rashford'ın kullandığı serbest vuruşta 1-0 öne geçti. Rasford kullandığı serbest vuruşta yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı.

1 DAKİKA SONRA...

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Golden 1 dakika sonra bu kez Foden sahneye çıktı. uzak direkte boş kalan Foden Kane'in pasında topla buluşurken skoru 2-0'a getirdi.

RASHFORD İKİNCİ KEZ SAHNEDE

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Sağ kanatta savunma arkasına sarkan Rashford, ikinci kez sahneye çıktı. Yıldız oyuncu ceza sahasında rakibini geçerek şutunu çekti ve kaleci Ward'ı ikinci kez avlayarak skoru 3-0'a getirdi.

TARİHTE İLK KEZ!

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İngiltere Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Britanya takımı ile karşı karşıya geldi. Ada ülkesi, Avrupa Şampiyonası'nda Britanya takımlarıyla 3 kez karşılaşmış ve bu karşılaşmaların hiç birini kaybetmemişti. ( İskoçya - 1G 1B, Galler 1G)

LİDER TURLADI!

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Alınan bu sonuçla İngiltere grupta puanını 7'ye yükselterek lider olarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Galler ise turnuvaya 1 puanla veda etti.

RAKİP BELLİ OLDU!

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????????????????İngiltere, B Grubu'nu lider olarak tamamlamasıyla son 16 turunda A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Senegal ile eşleşmiş oldu.

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