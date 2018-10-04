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İngiltere, Gareth Southgate'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

İngiltere, Gareth Southgate'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Federasyondan yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Southgate ile yardımcısı Steve Holland'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki Southgate, "Milli takımı önümüzdeki iki önemli turnuvada çalıştırma fırsatı verildiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlar arasında yer alan Southgate, 2016'da çalıştırmaya başladığı İngiltere'yi Rusya'da bu yıl düzenlenen Dünya Kupası'nda dördüncü yapmıştı.

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ingiltere milli takımı Gareth Southgate

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