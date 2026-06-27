İngiltere milli takımına sakatlık şoku! Yıldız isim o maçlarda yok

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda kritik maçlar öncesi Reece James'ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Chelsea'nın yıldız sağ beki, yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle en az iki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

JAMES'TEN KÖTÜ HABER

26 yaşındaki savunmacı, İngiltere'nin salı günü Boston'da Gana ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından arka adalesinde gerginlik hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli futbolcunun hamstring sakatlığı yaşadığı belirlendi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Sakatlığı nedeniyle tedavisine başlayan Reece James, cuma günü Kansas City'de gerçekleştirilen takım antrenmanında yer almadı. İngiliz futbolcu, takımın New York'a yaptığı yolculuk öncesinde de tedavi programını sürdürdü.

EN AZ İKİ MAÇTA YOK

İngiltere'nin cumartesi günü Panama ile oynayacağı grup aşamasındaki son karşılaşmada forma giyemeyecek olan James'in, takımının son 32 turuna yükselmesi halinde bu mücadelede de görev yapamayacağı belirtildi. Yıldız sağ bekin en az iki Dünya Kupası maçını kaçıracağı ifade edildi.