İngiltere'nin en geniş ailesi! 22. çocuk yolda

Bu dünyaya bir canlı getirmek, onun büyümesine tanıklık etmek, her anını paylaşmak dünyanın en mutluluk ve heyecan verici deneyimlerinden biri. Dünya genelinde pek çok insan 3 çocuktan sonrasını “çok çocuk” olarak niteliyor. Ancak gelin bunu bir de İngiltere’de yaşayan Sue ve Noel Radford çiftine anlatın. Çiftin 21 çocuğu bulunuyor ve Sue müjdeyi verdi, 22’nci çocuk yolda!
GEÇTİĞİMİZ YIL 'BU SON' DEMİŞLERDİ
TOPLAM 21 ÇOCUĞU VAR
Sue ve Noel çiftinin en büyüğü 30 yaşındaki Chris ve en küçüğü ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyaya gelen Bonnie Raye olmak üzere tam 21 çocuğu var.
SIRF DEVLET YARDIMI İÇİN DOĞURDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR
Kim sırf devlet yardımı alabilmek için 21 çocuk yapar bilmiyoruz, ama Radford ailesinin bunu yaptığını düşünen insan sayısı bir hayli fazla. Ancak ailenin bütçesi büyük oranda Noel’in fırıncılık işinden kazandığı paralardan oluşuyor.
EVİ TEMİZLEMEK SAATLERİNİ ALIYOR
Normal bir günde, hiçbir aktivite yapılmamış olsa bile evi toparlamak ve temizlemek en az üç saat sürüyor. Ailenin haftalık market harcaması ise yaklaşık 350 Sterlin (2650 TL). Besleyecek bu kadar ağız olunca bu masraf çok da şaşırtıcı değil.
SÖZDE 9. ÇOCUKTAN SONRA DURACAKLARDI
9’uncu çocuklarının ardından çift başka çocuk istemediğine karar verdi ve Noel, gönüllü sterilizasyon denilen vazektomi operasyonu geçirdi. Ancak daha sonra çift daha çok çocuk istediğine karar vererek Noel operasyonu geri aldırdı. Şimdilerde ise çift 22 numarayı bekliyor ve Sue bunun erkek olmasını istiyor. Önceki tecrübelerine dayanarak doğacak bebeklerinin erkek olacağını hissettiğini söyleyen Sue, önemli olan sağlıklı olması demeyi de ihmal etmiyor.
BÖYLESİNE BÜYÜK BİR AİLENİN GEÇİMİ ÇOK ZOR
Sue, bu büyüklükte bir aile ile ilgilenmenin çok zor olduğunu, ama bunun değiştirmeyi hiç istemediği bir şey olduğunu söylüyor. Sue, bazen çocuklar çok sıkıldığında sinemaya gittiklerini, ancak kişi başı 10 sterlin tutan ücretin kendilerine pahalıya patladığını anlatıyor. Bu tür etkinliklere giderken internetten grup indirimi kovaladıklarını anlatan Sue, çünkü bir aile olsak da sayı bakımından grup olarak görülüyoruz diyor.
22. ÇOCUK ÖNÜMÜZDEKİ YIL NİSAN AYINDA DÜNYAYA GELECEKNisan ayında gelecek.
Ailenin son üyesi 2020 yılının Nisan ayında dünyaya gelecek. Artık 24 kişilik bir aile olacaklar, daha fazla çocuk düşünüyorlar mı bilmiyoruz, ama sanırız bu noktada durmaya niyetliler.
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