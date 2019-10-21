Mynet Trend

İngiltere'nin en geniş ailesi! 22. çocuk yolda

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Çocuk sahibi olmak dünyadaki en mutluluk verici tecrübelerden biri, İngiltere’de bir aile bu mutluluğu 22’nci kez yaşamak için gün sayıyor.

Bu dünyaya bir canlı getirmek, onun büyümesine tanıklık etmek, her anını paylaşmak dünyanın en mutluluk ve heyecan verici deneyimlerinden biri. Dünya genelinde pek çok insan 3 çocuktan sonrasını “çok çocuk” olarak niteliyor. Ancak gelin bunu bir de İngiltere’de yaşayan Sue ve Noel Radford çiftine anlatın. Çiftin 21 çocuğu bulunuyor ve Sue müjdeyi verdi, 22’nci çocuk yolda!

GEÇTİĞİMİZ YIL 'BU SON' DEMİŞLERDİ

  1. çocuklarını kucaklarına almalarının ardından artık çocuk yapmayacaklarını söyleyen ailenin YouTube kanalında yayınlanan bir videoda anne Sue 22 numaralı bebeği beklediklerini söyledi. 44 yaşındaki anne takipçilerine: “Biliyorsunuz çocuklar, yeni bir bebek bekliyoruz. Henüz 15 haftalık hamileyim, bebeğin cinsiyetini yakında öğreneceğiz” dedi.
En kalabalık ailenin tek dileği: 'Bir an önce okullar açılsın!'En kalabalık ailenin tek dileği: 'Bir an önce okullar açılsın!'

TOPLAM 21 ÇOCUĞU VAR

Sue ve Noel çiftinin en büyüğü 30 yaşındaki Chris ve en küçüğü ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyaya gelen Bonnie Raye olmak üzere tam 21 çocuğu var.

SIRF DEVLET YARDIMI İÇİN DOĞURDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR

Kim sırf devlet yardımı alabilmek için 21 çocuk yapar bilmiyoruz, ama Radford ailesinin bunu yaptığını düşünen insan sayısı bir hayli fazla. Ancak ailenin bütçesi büyük oranda Noel’in fırıncılık işinden kazandığı paralardan oluşuyor.

EVİ TEMİZLEMEK SAATLERİNİ ALIYOR

Normal bir günde, hiçbir aktivite yapılmamış olsa bile evi toparlamak ve temizlemek en az üç saat sürüyor. Ailenin haftalık market harcaması ise yaklaşık 350 Sterlin (2650 TL). Besleyecek bu kadar ağız olunca bu masraf çok da şaşırtıcı değil.

SÖZDE 9. ÇOCUKTAN SONRA DURACAKLARDI

9’uncu çocuklarının ardından çift başka çocuk istemediğine karar verdi ve Noel, gönüllü sterilizasyon denilen vazektomi operasyonu geçirdi. Ancak daha sonra çift daha çok çocuk istediğine karar vererek Noel operasyonu geri aldırdı. Şimdilerde ise çift 22 numarayı bekliyor ve Sue bunun erkek olmasını istiyor. Önceki tecrübelerine dayanarak doğacak bebeklerinin erkek olacağını hissettiğini söyleyen Sue, önemli olan sağlıklı olması demeyi de ihmal etmiyor.

BÖYLESİNE BÜYÜK BİR AİLENİN GEÇİMİ ÇOK ZOR

Sue, bu büyüklükte bir aile ile ilgilenmenin çok zor olduğunu, ama bunun değiştirmeyi hiç istemediği bir şey olduğunu söylüyor. Sue, bazen çocuklar çok sıkıldığında sinemaya gittiklerini, ancak kişi başı 10 sterlin tutan ücretin kendilerine pahalıya patladığını anlatıyor. Bu tür etkinliklere giderken internetten grup indirimi kovaladıklarını anlatan Sue, çünkü bir aile olsak da sayı bakımından grup olarak görülüyoruz diyor.

22. ÇOCUK ÖNÜMÜZDEKİ YIL NİSAN AYINDA DÜNYAYA GELECEKNisan ayında gelecek.

Ailenin son üyesi 2020 yılının Nisan ayında dünyaya gelecek. Artık 24 kişilik bir aile olacaklar, daha fazla çocuk düşünüyorlar mı bilmiyoruz, ama sanırız bu noktada durmaya niyetliler.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Şimdiye kadar yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı Şimdiye kadar yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı
Onların yüzünden tavşanlar felç oluyor! Gece yarısı girip...Onların yüzünden tavşanlar felç oluyor! Gece yarısı girip...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
en kalabalık aile radford ailesi 22 çocuklu aile

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Halı sahadaki acı olay kamerada

Halı sahadaki acı olay kamerada

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pasifik'te II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak gemisi batığı bulundu

Pasifik'te II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak gemisi batığı bulundu

Şimdiye kadar kedileri yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı

Şimdiye kadar yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı

Vegan aktivistlerin eylemi yüzünden tavşanlar felç oluyor!

Onların yüzünden tavşanlar felç oluyor! Gece yarısı girip...

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

Hobi olarak başladı! Topladığı taşlarla evini hazineye çevirdi

Hobi olarak başladı! Topladığı taşlarla evini hazineye çevirdi

Resmen başladı! Artık 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapıyorlar

Resmen başladı! Artık 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.