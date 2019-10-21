İngiltere'nin en geniş ailesi! 22. çocuk yolda

Bu dünyaya bir canlı getirmek, onun büyümesine tanıklık etmek, her anını paylaşmak dünyanın en mutluluk ve heyecan verici deneyimlerinden biri. Dünya genelinde pek çok insan 3 çocuktan sonrasını “çok çocuk” olarak niteliyor. Ancak gelin bunu bir de İngiltere’de yaşayan Sue ve Noel Radford çiftine anlatın. Çiftin 21 çocuğu bulunuyor ve Sue müjdeyi verdi, 22’nci çocuk yolda!

GEÇTİĞİMİZ YIL 'BU SON' DEMİŞLERDİ

çocuklarını kucaklarına almalarının ardından artık çocuk yapmayacaklarını söyleyen ailenin YouTube kanalında yayınlanan bir videoda anne Sue 22 numaralı bebeği beklediklerini söyledi. 44 yaşındaki anne takipçilerine: “Biliyorsunuz çocuklar, yeni bir bebek bekliyoruz. Henüz 15 haftalık hamileyim, bebeğin cinsiyetini yakında öğreneceğiz” dedi.

TOPLAM 21 ÇOCUĞU VAR

Sue ve Noel çiftinin en büyüğü 30 yaşındaki Chris ve en küçüğü ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyaya gelen Bonnie Raye olmak üzere tam 21 çocuğu var.

SIRF DEVLET YARDIMI İÇİN DOĞURDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR

Kim sırf devlet yardımı alabilmek için 21 çocuk yapar bilmiyoruz, ama Radford ailesinin bunu yaptığını düşünen insan sayısı bir hayli fazla. Ancak ailenin bütçesi büyük oranda Noel’in fırıncılık işinden kazandığı paralardan oluşuyor.

EVİ TEMİZLEMEK SAATLERİNİ ALIYOR

Normal bir günde, hiçbir aktivite yapılmamış olsa bile evi toparlamak ve temizlemek en az üç saat sürüyor. Ailenin haftalık market harcaması ise yaklaşık 350 Sterlin (2650 TL). Besleyecek bu kadar ağız olunca bu masraf çok da şaşırtıcı değil.