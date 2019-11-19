SPOR

VAR için çarpıcı karar!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.11.2019 21:06 | Son Güncelleme

Son 2 sezondur dünya futbolunun en çok konuşulan uygulamalarından olan VAR için Premier Lig'den çarpıcı bir karar çıktı. İngiltere Premier Lig ortakları, Premier Lig Hakemler Birliği ile görüşerek VAR sisteminde bazı değişiklikler yapıldı.

VAR için çarpıcı karar!

İngiltere Premier Lig ortakları, VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması için Premier Lig Hakemler Birliği ile bir toplantı düzenleyip kararlar aldı.

İşte VAR için IFAB ile görüşülerek yapılan değişiklikler ve Premier Lig yönetiminin açıklamaları...

"VAR henüz gelişim sürecnde. Birçok hatalı kararın düzeltilmesini sağladı. Hız ve istikrar karar verme sürecindeki en büyük öncelikler. Hakemler, VAR konusunda daha fazla tecrübe kazandıkça kendilerini geliştiriyorlar. Her geçen gün VAR konusunda hız artmaktadır. Yapılan testler ve çalışmalarda da bu etki görülmektedir."

TARAFTARLARA DAHA FAZLA BİLGİ

"IFAB protokolü üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda, maç sırasında futbolseverlere alınan kararlar hakkında daha fazla bilgi ve detay verilecektir. Şu an uygulamada, "Penaltı kontrolü" şeklinde bilgi verilirken, bundan sonra "Penaltı kontrolü - Muhtemel elle oynama." şeklinde bilgi verilecektir. Bu değişiklikler Aralık 2019'da yürürlüğe girecektir."

KARAR VERİLDİKTEN SONRA VİDEO

"IFAB protokolünde, karar vermeden önce bir video veya fotoğraf gösterilmesi yasaklanmıştır. Ancak, karar verildikten sonra video klip ve fotoğraf paylaşımı olması önünde bir engel yoktur. Aynı IFAB protokolü, hakem veya VAR'ın sesli görüşmelerinin direkt futbolseverler ile paylaşımını yasaklamaktadır."

HATALAR YÜZDE 18'DEN 9'A DÜŞTÜ

"Maçın kaderini belirleyecek kritik olaylar (KMI) değerlendirmesine göre VAR'ın kullanılmadığı geçen sezonda, kritik kararların yüzde 18'inde hata yapılıyordu. VAR kullanımından sonra maçın kaderini belirleyecek kritik olaylar hakkında verilen hakem kararlarının sadece yüzde 9'u hatalıdır."

(Sporx)

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Premier Lig Hakemler Birliği İngiltere Premier Lig ortakları Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VAR sistemi şikenin bir aracı haline getirilmiştir, özellikle bizde ...!
ÜLKEMİZDE CİNCONA VAR KARAKARTALA YOK UYGULAMASI 2 SEZONDUR DEVAM EDİYOR BAKALIM. ADALETSİZLİKLE GEÇEN 30 SENE OLDU VE CİNCON 4 YILDIZIN BİR TANESİ BİLE HAK EDEREK ALMADI HER SEZON EN AZ 10 MAÇ HAKEMLERCE CİNCONA HEDİYE EDİLDİ. UMARIM BU ADALETSİZLİK BİR AN ÖNCE BİTER TÜRK FUTBOLUNU KİRLETEN AŞAĞI ÇEKEN PİSLİĞE BOĞAN CİNCON HAK ETTİĞİ CEZAYI ALIR ...
e hadı fıfa uefa cık dekı yapamazsın yemez dimi :)
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