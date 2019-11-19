VAR için çarpıcı karar!

İngiltere Premier Lig ortakları, VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması için Premier Lig Hakemler Birliği ile bir toplantı düzenleyip kararlar aldı.
İşte VAR için IFAB ile görüşülerek yapılan değişiklikler ve Premier Lig yönetiminin açıklamaları...
"VAR henüz gelişim sürecnde. Birçok hatalı kararın düzeltilmesini sağladı. Hız ve istikrar karar verme sürecindeki en büyük öncelikler. Hakemler, VAR konusunda daha fazla tecrübe kazandıkça kendilerini geliştiriyorlar. Her geçen gün VAR konusunda hız artmaktadır. Yapılan testler ve çalışmalarda da bu etki görülmektedir."
"IFAB protokolü üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda, maç sırasında futbolseverlere alınan kararlar hakkında daha fazla bilgi ve detay verilecektir. Şu an uygulamada, "Penaltı kontrolü" şeklinde bilgi verilirken, bundan sonra "Penaltı kontrolü - Muhtemel elle oynama." şeklinde bilgi verilecektir. Bu değişiklikler Aralık 2019'da yürürlüğe girecektir."
"IFAB protokolünde, karar vermeden önce bir video veya fotoğraf gösterilmesi yasaklanmıştır. Ancak, karar verildikten sonra video klip ve fotoğraf paylaşımı olması önünde bir engel yoktur. Aynı IFAB protokolü, hakem veya VAR'ın sesli görüşmelerinin direkt futbolseverler ile paylaşımını yasaklamaktadır."
"Maçın kaderini belirleyecek kritik olaylar (KMI) değerlendirmesine göre VAR'ın kullanılmadığı geçen sezonda, kritik kararların yüzde 18'inde hata yapılıyordu. VAR kullanımından sonra maçın kaderini belirleyecek kritik olaylar hakkında verilen hakem kararlarının sadece yüzde 9'u hatalıdır."
(Sporx)
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