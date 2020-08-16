SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı.

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi futbolcusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

Oylamada Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson ile Sadio Mane, Southampton'dan Danny Ings, Burnley'den Nick Pope ve Leicester City'den Jamie Vardy'yi geride bırakan De Bruyne, ödülün sahibi oldu.

Geçen sezon ligi 13 gol ve 20 gol pasıyla tamamlayan De Bruyne, Arsenal formasıyla 2002-03 sezonunda Thierry Henry'nin kırdığı ligin asist krallığı rekorunu egale etmişti.

29 yaşındaki De Bruyne, Vincent Kompany ve Eden Hazard'ın ardından son 9 sezonda bu ödülü kazanan 3. Belçikalı oyuncu oldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Willian Arsenal'deWillian Arsenal'de
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Bernard Mensah transferi bitti
Bernard Mensah transferi bitti
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yıldız futbolcunun yaptığı hareket olay oldu!
Yıldız futbolcunun yaptığı hareket olay oldu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Chelsea dev transfer için görüşmelere başladı
Chelsea dev transfer için görüşmelere başladı
16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne
Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne
Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü Jürgen Klopp
Premier Lig'in en iyisi Jürgen Klopp
İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi, gözünü Premier Lig'e dikti
İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakeminin, hedefi Premier Lig
Arsenal, Brezilyalı Willian'ı transfer etti
Willian Arsenal'de
Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı
Liverpool'a Yunan transfer
Liverpool ve Barcelona Çağlar Söyüncü için yarışıyor
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.