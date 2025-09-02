SPOR

İngiltere Premier Lig'de yok artık dedirten transfer! Liverpool Alexander Isak'ı açıkladı, görenler ödenen bonservise inanamadı

Tüm dünyada transfer hareketliliği sürerken İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool Alexander Isak için rekor bir bonservis bedeli ödedi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Alexander Isak

Alexander Isak

İSÇ İsveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli yıldız Alexander Isak'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu.

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

İngiltere Premier Lig de yok artık dedirten transfer! Liverpool Alexander Isak ı açıkladı, görenler ödenen bonservise inanamadı 1

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

