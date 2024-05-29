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İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 13:49
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İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AFC Bournemouth
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Getafe takımından geçen sezon kiralanan milli futbolcunun zorunla satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

MANCHESTER CITY'E TRANSFER OLMUŞTU

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Forvette oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.

2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen şubat ayında İngiliz kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu, Bournemouth formasıyla Premier Lig'de bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

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