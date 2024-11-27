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İngiltere Premier Lig'in yıldız ismiydi... Futbolculuk kariyerinin ardından inşaat işçisi oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 07:50
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Daha önce İngiltere Premier Lig'de birçok önemli kulüpte top koşturan, Süper Lig'de de Kasımpaşa formasını terleten Drinkwater, aktif futbolculuk kariyerinin ardından beklenmedik bir adım attı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in yıldız ismiydi... Futbolculuk kariyerinin ardından inşaat işçisi oldu!

İngiltere Premier Lig'de Watford, Leicester City, Chelsea gibi kulüplerde forma giyen, 2016 yılında Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Drinkwater, o dönemde takımın vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Orta sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken İngiliz futbolcu, şampiyon kadronun kilit isimlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

CHELSEA KARİYERİ...

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Ancak Drinkwater için işler yolunda gitmedi. 37.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Londra ekibinde düzenli forma şansı bulamayan orta saha, sakatlıklar ve performans düşüşü nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI

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Mavi-beyazlılarda umduğunu bulamayan Drinkwater, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sırasıyla Burnley ve Aston Villa'da şansını denedi. Toplam iki kulüpte forma giydiği maç sayısı 6'da kaldı. 2021 yazında Kasımpaşa'ya imza attı. Türkiye kariyeri de parlak geçmedi. 11 maç sonra İngiltere'ye geri döndü. Championship'e, Reading'e yine kiralık olarak transfer oldu. 2022 yazında Chelsea ile sözleşmesi bitti, kulüpsüz kaldı.

İNŞAAT İŞÇİSİ OLDU

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Futbol kariyerini noktalamak zorunda kalan eski Premier Lig şampiyonu, bugün İngiltere'de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Geçen yıl, “İyi para kazanmanın tüm sorunlarınızı çözeceğini düşünenler hiç de doğru düşünmüyor. Ruh sağlığı fiziksel sağlıktan daha önemli.' demişti.

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İngiltere İnşaat son dakika premier lig
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