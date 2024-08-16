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İngiltere'ye transfer olduğu konuşuluyordu! Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nu resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 16:54
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden Ferdi Kadıoğlu son oynanan Lille maçının kadrosuna alınmazken, ligin 2. haftasında oynanacak olan Göztepe mücadelesinin kafilesinde yer aldı. Öte yandan sakatlığı bulunan Fred'den de iyi haber geldi. İşte detaylar...

İngiltere'ye transfer olduğu konuşuluyordu! Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nu resmen açıkladı
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe 2. hafta mücadelesinde İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Transfer çalışmalarına da devam eden Sarı-Lacivertliler'de durumu en çok merak edilen isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu için de bu karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Lille maçı kadrosuna sürpriz bir şekilde alınmayan Kadıoğlu için sakatlık açıklaması yapılmış ancak bazı kaynaklar oyuncunun Brighton'a transfer olması nedeniyle kadroda olmadığını iddia etmişti.

FERDİ KADRODA

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Göztepe mücadelesi öncesi kamp kadrosunu açıklayan Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olduğu görülürken bu haber taraftarları oldukça sevindirdi.

FRED'DEN İYİ HABER GELDİ

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Öte yandan sakatlığı bulunan Fred'de Göztepe maçı kadrosuna dahil edildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE MAÇI KAFİLESİ

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Süper Lig Göztepe Ferdi Kadıoğlu son dakika fenerbahçe fred
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