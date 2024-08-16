İngiltere'ye transfer olduğu konuşuluyordu! Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nu resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe 2. hafta mücadelesinde İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Transfer çalışmalarına da devam eden Sarı-Lacivertliler'de durumu en çok merak edilen isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu için de bu karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Lille maçı kadrosuna sürpriz bir şekilde alınmayan Kadıoğlu için sakatlık açıklaması yapılmış ancak bazı kaynaklar oyuncunun Brighton'a transfer olması nedeniyle kadroda olmadığını iddia etmişti.

FERDİ KADRODA

Göztepe mücadelesi öncesi kamp kadrosunu açıklayan Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olduğu görülürken bu haber taraftarları oldukça sevindirdi.

FRED'DEN İYİ HABER GELDİ

Öte yandan sakatlığı bulunan Fred'de Göztepe maçı kadrosuna dahil edildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE MAÇI KAFİLESİ