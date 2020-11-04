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İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi genişliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye şantiyesinde yapımı devam eden ek binada incelmelerde bulunuldu.2015 yılında metruk bir alandan İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan modern bir tesise taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yapılan çalışmalar ile genişlemeye devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye şantiyesinde yapımı devam eden ek binada incelmelerde bulunuldu.
2015 yılında metruk bir alandan İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan modern bir tesise taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yapılan çalışmalar ile genişlemeye devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt aralıksız devam eden İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yapımı devam eden ek binayı yerinde inceleyerek ekipler tarafından gerçekleştirilen kaplama çalışması hakkında belediye personelinden bilgi aldı.

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