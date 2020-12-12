İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi

Malatya İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs dünya sıralamasında 128 basamak yükselerek 340’ıncı oldu. Türkiye’den 56 üniversitenin katıldığı 2020 Yılı UI Green Metric Türkiye sıralamasında ise İnönü Üniversitesi 18’inci oldu.

Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu UI Green Metric’in 2020 yılı raporu açıklandı. Rapora göre ‘Yeşil Kampüs’ sıralamasında 2019’da 468’inci sırada yer alan İnönü Üniversitesi 84 ülkeden 912 üniversitenin katıldığı 2020 yılı sıralamasında 128 basamak yükselerek 340’ıncı oldu. Dünyadaki üniversitelerin yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ve eğitim,araştırma kategorilerinde değerlendirildiği ‘Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik’ sıralamasına katılan üniversite sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye’den 56 üniversitenin katıldığı 2020 Yılı UI Green Metric sıralamasında İnönü Üniversitesi 18’inci oldu.

UI Green Metric’in 2020 yılı raporuna göre; İnönü Üniversitesi yerleşke ve altyapı kategorisinde 825 puan, enerji ve iklim değişikliğinde 1250 puan, atık yönetimi kategorisinde 900 puan, su yönetiminde 450 puan, ulaşımda 1425 puan ve eğitim/araştırma kategorisinde ise 1075 puan alarak toplamda 5925 puan topladı.



