İnönü Yaylası’nda zorlu 5 gün: imkansız noktalarda hayat kurtardılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla kurulan arama kurtarma ekibi, en zorlu günlere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş ve Düzce depremi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında sel, heyelan, yangın gibi acil durumlarda görev alan ve onlarca kişinin hayatını kurtaran ekip, zorlu eğitimlerden geçiyor. Büyükşehir Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ekipte yer alan ve belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 40 gönüllü personele son olarak Pamukova İnönü Yaylası’nda “Doğada Arama Kurtarma” eğitimi verdi. Yayladaki en zorlu arazilerde bir eğitim kampı kuruldu ve 40 kişilik ekip, hayatlarının en zorlu 5 gününe başladı. Doğada arama kurtarma, doğada kurtarma operasyonlarında kullanıla teknik ekipmanların kullanımı ve statik emniyet noktaları oluşturulmasıyla ilgili eğitimler Büyükşehir’in uzman ekipleri tarafından verildi. Yaklaşık bin metre yükseklikte olan yaylada kurulan kamptaki çadırlarda uyuyup uyanan ve toplamda 5 zorlu gün geçiren ekip, kayalık yamaç arazide sedyeyle kazazede tahliyesi yaptı ve bölgedeki mağaralarda dar alanlardan insan kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Ayrıca gece zifiri karanlıkta nokta tespiti yapan ekipler, en zor şartlarda hasta nakili yapmayı öğrendi. Öte yandan, ormanda yaralılara ve kazazedelere ilk müdahalenin gösterildiği eğitimlerde ilk yardım uygulamaları tek tek anlatıldı. Eğitim sonunda 5 günlük zorlu bir parkurdan çıkan Büyükşehir’in gönüllü ekibi, Sakarya ve çevresinde yaşanabilecek her türlü afet ve acil duruma yeniden hazırlandı.

