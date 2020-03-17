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İnönü’de korona mücadelesi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede korona virüs riskine karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Çin’de ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede cadde, sokak, cami, okullar, duraklar, park bahçe, kamuya açık ve vatandaşların ortak kullandığı alanlarda sterilizasyon ve dezenfekte çalışmaları sürdürüyor.Korona virüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘’Son günlerde korona virüs tüm dünyanın gündeminde.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede korona virüs riskine karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çin’de ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede cadde, sokak, cami, okullar, duraklar, park bahçe, kamuya açık ve vatandaşların ortak kullandığı alanlarda sterilizasyon ve dezenfekte çalışmaları sürdürüyor.
Korona virüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘’Son günlerde korona virüs tüm dünyanın gündeminde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok değerli, çalışmalarımızı ara vermeden devam ettireceğiz’’ dedi.

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