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İnönü’de yol çalışmalarına başlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması başladı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması başladı. Çalışmalar neticesinde ilçe sakinleri gösterdiği gayretten dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.

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