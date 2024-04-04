İnşaatın 5’inci katına çıkan kadını ekipler ikna etti

Olay, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın inşaat halindeki 6 katlı bir binanın 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açarak kadının atlamasına karşı tedbir aldı.

Bir saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.







