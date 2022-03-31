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İnsan ticareti suçuna karşı düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı

31.03.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - İnsan ticareti suçuna karşı farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler Kadırga Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle insan ticareti suçuna yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı.

Yarışmanın sonuçları, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ve İstanbul IOM Temsilcisi Phil Eane’nin katıldığı törenle açıklandı.

İnsan ticareti suçunu çeşitli yönlerden ve sanatsal açıdan ele alan yarışma, seçilen temasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Fotoğraflarda, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere insan ticaretine maruz kalanların yaşadıkları olaylar yansıtılıyor.

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergi 9 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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